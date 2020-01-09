Van'da üniversite öğrencilerine ücretsiz taşımacılık hizmeti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da üniversite öğrencilerine ücretsiz taşımacılık hizmeti - Son Dakika

Van'da üniversite öğrencilerine ücretsiz taşımacılık hizmeti

7 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesinde öğrenim gören öğrencileri sınav süresince ücretsiz olarak taşıyacak.

Van'da üniversite öğrencilerine ücretsiz taşımacılık hizmeti, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesinde öğrenim gören öğrencileri sınav süresince ücretsiz olarak taşıyacak.


Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde final sınavlarından dolayı yaşanan öğrenci yoğunluğu, belediyeyi harekete geçirdi. Bu kapsamda Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatıyla belediyeye ait otobüsler, sınav maratonu süresince öğrencileri ücretsiz olarak taşıyacak. Sınava gidecek olan öğrenciler, öğrenci kartlarını göstermek suretiyle ücretsiz olarak yolculuk yapabilecek. Ayrıca sınav süresince İskele Caddesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü önünden de kampüse 10 dakikada bir ek otobüs seferleri düzenleneceği belirtildi. - VAN

Emin Bilmez, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adanalı esnaflar üniversite öğrencilerine yönelik ücretsiz yemek kampanyası başlattı
Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı Aracının el frenini çekmeyi unuttu, peşinden metrelerce koştu Şehit nişanlısını, askeri kıyafetle gözyaşları içinde uğurladı: Yüzüğümü hala çıkarmadım

Son Dakika Haberleri
18:03 Şehit Uzman Onbaşı Fatih Akbulut son yolculuğuna uğurlandı (3) - Son Dakika
18:02 Lastiği patlayınca devrilen midibüsteki 30 işçi yaralandı - Son Dakika
18:00 Slovenya'daki ahşap Donald Trump heykeli yakıldı - Son Dakika
17:59 Çavuşoğlu-Hekim ortak basın toplantısı (1) - Son Dakika
17:59 Uyuşturucudan yargılanan 6 sanığa hapis cezası - Son Dakika
17:15 Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı - Son Dakika
17:07 Aracının el frenini çekmeyi unuttu, peşinden metrelerce koştu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 18:06:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Van'da üniversite öğrencilerine ücretsiz taşımacılık hizmeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]