Van'da 'Univivor' yarışmasıyla gençler doyasıya eğlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da 'Univivor' yarışmasıyla gençler doyasıya eğlendi

22.05.2022 23:05

Van'da 'Univivor' yarışmasıyla gençler doyasıya eğlendi Van'ın merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'ın, göreve başladığı günden itibaren her zaman sporu ve sporcuyu destekleyen ve bu kapsamda talimatlar veren spora ve sporcuya yönelik sağladığı destekler devam ediyor.

Van'da 'Univivor' yarışmasıyla gençler doyasıya eğlendi

VAN - Van'ın merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'ın, göreve başladığı günden itibaren her zaman sporu ve sporcuyu destekleyen ve bu kapsamda talimatlar veren spora ve sporcuya yönelik sağladığı destekler devam ediyor.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'ın göreve başladığı günden itibaren her zaman sporu ve sporcuyu destekleyen ve bu kapsamda talimatlar veren spora ve sporcuya yönelik sağladığı destekleri devam ediyor. Bu çerçevede Ipekyolu Belediyeye bağlı Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile üniversitesi iş birliğinde 'Univivor' yarışması düzenlenerek gençlerin sağlıklı spor faaliyetleri ile sosyalleşmesi amaçlanıyor. Daha önce duyuru su yapılan ödüllü Univivor yarışmasının üniversitede stantları kurularak kayıtları oluşturuldu. 16 yaş ve üzeri 4'er kişilik gruplardan oluşan yarışmaya toplamda 46 grup müracaat etti. Dart, tekerlek devirme, puzzle, denge tahtası, sürünme gibi zorlu parkurların yer aldığı yarışmada gruplar birbiriyle kıyasıya yarıştı.

Yarışmada konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydın, "Bu organizasyonda 46 takım yarışıyor. Tüm katılımcılar büyük bir heyecanla yarışıyor gördüğümüz kadarıyla. İpekyolu Belediyesi olarak üniversitemizle rektörümüzle birlikte bir çok organizasyona imza atıyoruz. Organizasyonda, birlikte, beraberlikte olduğumuz için rektörümüze teşekkür ediyorum. Katılımcılara, yarışmacılara başarılar diliyorum. Çalışan burada görev alan Dj, su ikram eden arkadaşlarımıza, sunucumuza, izleyici arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum, hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum" diye konuştu.

Üç gün süren yarışmanın birincisi Cennet Takımı 6 bin TL, ikincisi Nurse Star Takımı 3 bin TL, üçüncüsü ise King Power Takımı bin 500 TL ödülün sahibi oldu. Grup üyeleri 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü düzenlenecek olan ödül töreni ile ödüllerini alacaklar.

Van'da 'Univivor' yarışmasıyla gençler doyasıya eğlendi
Van'da 'Univivor' yarışmasıyla gençler doyasıya eğlendi
Van'da 'Univivor' yarışmasıyla gençler doyasıya eğlendi
Van'da 'Univivor' yarışmasıyla gençler doyasıya eğlendi

YORUMLAR
500
AK Parti Tepebaşı Belediye Meclisi Üyesi Emre Aydın'dan bütçe tepkisi AK Parti Tepebaşı Belediye Meclisi Üyesi Emre Aydın'dan bütçe tepkisi
Kaynak: İHA

Emre Aydın, İpekyolu, Aydın, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da 'Univivor' yarışmasıyla gençler doyasıya eğlendi - Son Dakika


Son Dakika
23:06 Süper Lig'de son haftaya "Super Mario" damgası! 5 gol atan Balotelli 7-0'lık galibiyette büyük rol oynadı
23:04 Koronavirüste 22 Mayıs tablosu: 905 yeni vaka tespit edildi, 5 kişi vefat etti
23:02 Koronavirüste vaka sayıları binin altına düştü, Bakan Koca mesajı verdi: 3 gün üst üste binin altında kalırsa maske zorunluluğu kalkacak
23:00 Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan canlı yayında istifa etti: Önümüzdeki yıl görev almayı düşünmüyorum
21:40 Safiye Soyman'dan skandal "aldatma" açıklaması: Her erkek yapar, bana hissettirmiyorsa aldatsın
21:27 Mantar toplarken kayalıklardan aşağıya düştü: Vatandaşın yardımına jandarma, AFAD, 112 ekipleri yetişti
21:25 CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan VakıfBank, 5.kez Avrupa'nın en büyüğü oldu
21:22 Irak'ta çıkan kum fırtınası hayatı felç etmişti! Resmi tatil ilan edildi
21:00 İtalya'da şampiyon Milan! 11 yıllık şampiyonluk hasreti sona erdi
20:55 Tam yaz geldi derken yeniden sıcaklıklar düşüyor, yağışlı günler geliyor! Meteoroloji'den birçok ile yağış uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2022 23:20:35. #1.12#
SON DAKİKA: Van'da 'Univivor' yarışmasıyla gençler doyasıya eğlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement