Urartular'dan miras kalan bağcılık devlet desteğiyle yaşatılıyor - Son Dakika

Urartular'dan miras kalan bağcılık devlet desteğiyle yaşatılıyor

Van'ın Erciş ilçesinde Urartular'dan miras kalan bağcılık kültürünü yaşatan üreticiler, kendine has tadı ve özellikleri bulunan üzümleri yurdun dört bir yanına gönderiyor.

Van'ın Erciş ilçesinde Urartular'dan miras kalan bağcılık kültürünü yaşatan üreticiler, kendine has tadı ve özellikleri bulunan üzümleri yurdun dört bir yanına gönderiyor.

Bölgede yürütülen çalışmalar sırasında Urartu krallarının üzüm bağlarının tahrip edilmemesi, korunmasına ilişkin ifadelerin yazıldığı kitabelerin ortaya çıkarıldığı Erciş'te, asırlardır üzüm yetiştiriciliği en önemli ekonomik faaliyetler arasında yer alıyor.

İlçenin verimli arazilerinde oluşturulan bağlarda üretim yapan çiftçiler, tadı, aroması, yaprak yapısı, iri taneleri ve ince kabuklarıyla diğer türlerinden ayrılan Erciş üzümünün bağ bozumuna başladı.

Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle bu yıl daha fazla alana endemik Erciş üzümü çeliği diken çiftçiler, elde ettikleri üzümleri, asma yapraklarını, pekmez ve üzüm pestillerini satarak ilçe ekonomisine katkı sunuyor.

"Kitabeler, belge niteliğindeki eserlerden biri"

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cihat Çağrı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede asırlardır yetiştirilen endemik Erciş üzümünde bağ bozumunun başladığını söyledi.

Bölgede üzüm yetiştiriciliğine ait ilk bilgilerin Urartular dönemine kadar uzandığını belirten Çağrı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Van'ı başkent olarak kullanan, tarım alanında büyük ilerlemeler kaydeden Uratular'ın, üzüm yetiştiriciliği konusunda da ulaştığı düzey, Karataşlar bölgesinde blok kayalar üzerine yazılan kitabelerden anlaşılıyor. Bölgemizde üzüm yetiştiriciliği Urartu uygarlığı dönemine kadar uzanıyor. Urartu krallarının bölgedeki üzüm bağlarının tahrip edilmemesi ve korunması için yazdıkları kitabeler, bağcılık kültürünün belge niteliğindeki eserlerinden biri. Erciş üzümümüzün yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması için çalışmalar yürütüyoruz. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekilimiz Abdulahat Arvas'ın katkılarıyla bu yıl 150 bin üzüm çeliği elde ettik ve bunları ücretsiz olarak üreticilerimize dağıttık. Gelecek yıllarda bağları genişleterek daha çok ürün elde edeceğiz."

"Gelecek nesillere aktarılması önemli"

İlçede üzüm yetiştiriciliği yapan ziraat mühendisi Mesut Özlek ise kökleri Urartular dönemine uzanan üzüm yetiştiriciliğini ilçede yaşatmaya çalıştıklarını belirtti.

30 dekar alanda yetiştirilen üzümün hasadına başladıklarını dile getiren Özlek, "Üzüm bağlarımız en önemli gelir kaynağımız. İlk olarak taze yapraklarını toplayarak satıyoruz. Daha sonra bağ bozumuyla elde ettiğimiz üzümleri siparişlere göre bir çok yere gönderiyoruz. Ayrıca pekmez, pestil ve köme yaparak üzümleri bir çok yönüyle değerlendiriyoruz. Endemik bir tür olan Erciş üzümünün yetiştiricileri son yıllarda azalmıştı. Bu türün varlığını sürdürebilmesi için milletvekillerimiz ve kaymakamlığımız çalışma başlattı. Erciş üzümünün üretim alanının artırılması binlerce üzüm çeliği desteğinde bulunduk. Bu proje bağcılık kültürünün gelecek nesillere aktarılmasına büyük katkısı olacaktır." diye konuştu.

Urartular'dan miras kalan bağcılık devlet desteğiyle yaşatılıyor

Endemik, Tarım, Erciş, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 11:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Urartular'dan miras kalan bağcılık devlet desteğiyle yaşatılıyor - Son Dakika

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