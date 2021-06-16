Van'da Urartular dönemine ait yeni bir kale kalıntısı tespit edildi - Son Dakika

Van'ın Gürpınar ilçesinde 2 bin 500 rakımlı dağda Urartulular'dan itibaren farklı medeniyetler tarafından kullanıldığı belirlenen yeni bir kale kalıntısı bulundu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu başkanlığındaki kazı ekibi, ilçedeki tarihi yapıların tespit edilerek turizme kazandırılması amacıyla Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Projesi başlattı.

Bu kapsamda, ilçeye 50 kilometre uzaklıkta bulunan Vakıf Vadisi'ne giden kazı ekibi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni ve Gürpınar Belediyesinin desteğiyle 2 bin 500 rakımlı dağın bulunduğu alanda çalışma yaptı.

Çavuşoğlu başkanlığındaki ekip, bölgede yürüttükleri yüzey araştırmaları sırasında Urartular dönemine ait yeni bir kale kalıntısı tespit etti. Kültür varlıkları envanterine kayıtlı olmadığı belirlenen kalede 6,5 metre derinliğinde, 6,5 metre uzunluğunda ve 2,5 metre çapında büyük sarnıç, surlar ve seramik kalıntıları bulundu.

Tarihi İpekyolu güzergahında yer alan ve Orta Çağ'da da farklı medeniyetler tarafından kullanıldığı belirlenen kalenin turizme kazandırılması hedefleniyor.

"Bu kale bizim açımızdan çok önemli bir keşif"

Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, AA muhabirine, kalenin keşfinin heyecan yarattığını söyledi.

Kalenin güneydoğu tarafındaki sur kalıntıları ve sarnıcı ile önemli bir yerleşim yeri olduğunu belirten Çavuşoğlu, " Van Kalesi'nde olduğu gibi temelleri Urartulara dayansa da daha çok Orta Çağ'da kullanıldığını görüyoruz. Buranın hem seramik parçalarından hem sarnıç hem de sur duvarlarından yaklaşık 2 bin 800 yıl önce, yani Urartular döneminde yapıldığını görüyoruz." dedi.

Hoşap Çayı'nın yukarısında ve güçlükle ulaşılabilen bir konumda yer alan kalenin vadiye hakim noktaya inşa edildiğini aktaran Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Çavuştepe Kalesi'nde 3 sarnıç var. Buradaki sarnıcın da aynı teknikle açıldığını görüyoruz. Kaya yarıklarını kil ve taşla doldurmuşlar. Kilin özelliği suyu bırakmaması. Bu özelliğiyle Çavuştepe Kalesi'ndeki sarnıçlarla aynı özelliği taşıyor. Urartuların kullanıldığı sarnıcın bire birini aslında burada görme imkanı buluyoruz. Özellikle sur duvarları halen duruyor. Bölgede kalker kayalık ve kum taşının duvar yapımında kullanıldığını tespit ettik. Bu kale bizim açımızdan çok önemli bir keşif."

"Turizme kazandırmayı hedefliyoruz"

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış da yeni bulunan kalenin ilçenin tarihi zenginliğine katkı sağlayacağını ifade etti.

Hoşap Kalesi gibi buranın da hak ettiği değeri görmesi için çalışma yürüteceklerini dile getiren Tanış, şöyle devam etti:

"İlçemiz tarihiyle, kültürüyle ve inanç turizmiyle bilinen bir yer. Bir hazine sandığı gibi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile iş birliği içinde burada önemli bir keşif gerçekleştirdik. Geçmişi Urartu ve Orta Çağ'a dayanan yeni kale bulduk. Bu keşif, turizm ve kültürel açıdan bizi çok heyecanlandırdı. Bu gelişmeye öncülük etmekten mutluluk duyuyoruz. Her türlü desteği vererek turizme kazandırmayı hedefliyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığına da konuyu ileteceğiz."