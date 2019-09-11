Van'da üretiiyor: 3 ülke sıraya girdi

İranlı mühendis Mehdi Firuzi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Teknokent bünyesinde 17 milyon lira harcayarak kurduğu fabrikada üretilen basınçlı doğal gaz tüpü için Almanya, Çin ve İran'dan talep aldı.

Daha önce Almanya'da faaliyet gösteren İran asıllı mühendis Mehdi Firuzi, Van YYÜ Teknokent bünyesinde kurduğu fabrikada, yine Almanya'dan getirilen son teknolojik ürünlerle 20 mühendisle birlikte doğal gaz tüpü için seri üretime başladı. Van'ın doğal gaz bölgelerine yakın olmasından dolayı 17 milyon liralık yatırımı kente kazandıran Firuzi, kompozit malzemeden yapılan basınçlı tüplerle araçların doğal gazla çalışmasını sağlıyor. Çelik tüplere göre 5 kat daha hafif olan kompozit tüpler, yakıtta büyük tasarruf sağlıyor.

Alman teknolojisiyle üretilen ve 21. yüzyılın doğal gaz inovasyonu olarak bilinen kompozit malzemeden yapılan basınçlı tüplerle 13 binlik nüfuslu bir ilçeye boru ihtiyacı olmadan doğal gaz taşınarak o ilçenin doğal gaz ihtiyacı da sağlanabilecek. Teknolojinin yeni olması nedeniyle Çin'den 30 milyon euroluk yatırım teklifi alan Firuzi, yine Çin, Almanya ve İran'dan basınçlı doğal gaz tüpleri için ihraç talebi aldı.

"VAN'I ÖRNEK BÖLGE OLARAK SEÇTİK"

İHA muhabirine konuşan Mehdi Firuzi, Van'ın doğal gaz bölgelerine yakın olmasından dolayı tercih ettiklerini belirtti. Örnek bölge olarak seçtikleri Van'da yakın zamanda doğal gaz istasyonları da kuracaklarını ifade eden Firuzi, "Van doğal gaz bölgelerine yakın olmasından dolayı bizim açımızdan tercih edilmiştir. Bu yüzden Van'ı örnek bölge olarak seçtik. Böylece Van'da kendi doğal gaz istasyonumuzu kurmaya karar verdik. Bu konuda Van Büyükşehir Belediyesinin yer tahsisi konusunda bize kolaylık sağlamasını istiyoruz. Fabrikada iş eğitimi noktasında 20 mühendisle başladık. Bu mühendislerin hepsi Van bölgesinden alındı. Mühendislerimizin eğitimi bitmek üzeredir. İlk etapta 150 personel alabiliriz. Eğer umduğumuz destekleri alabilirsek 450 kişi çalıştırabilecek kapasitedeyiz" dedi.

"ÇİN'DEN 30 MİLYON EUROLUK YATIRIM TEKLİFİ ALDIK"

Ham maddenin gelişiyle birlikte daha hızlı bir seri üretime başlayacaklarını ifade eden Firuzi, yeni bir teknolojiye sahip oldukları için Çin'den yatırım ortaklığı aldıklarını söyledi. Şuan hem yurt içi hem de yurt dışından ciddi talepler aldıklarına dikkat çeken Firuzi, "Müşteri konusunda çok sayıda talep var. Otobüs üreten firmalarla, gaz taşıma şirketleri bizlerle temas halindeler. Teknolojiye dayalı başka ülkelerle işbirliği imkanımızda var. Şu an Çin'den 30 milyon euroluk yatırım teklifi aldık. Bizim bu teknolojimize ortak olmak istiyorlar. Onlarla birlikte gaz taşımacılığı için daha büyük konteynerler üretmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

"ÇELİK TÜPLERE GÖRE 5 KAT DAHA HAFİF"

Ürettikleri kompozit tüplerin çelik tüplere göre 5 kat daha hafif olması nedeniyle doğal gazın maliyetini düşürdüğüne dikkat çeken Firuzi, "Bu teknolojiyle doğal gazın maliyetini düşürmüş oluyoruz. Hatta bununla ilgili bir çalışmamız var. Örneğin 12 bin nüfuslu Özalp gibi bir ilçeye doğal gaz borusunu götürmeye ihtiyaç duyulmadan, 3 günde bir tırlarla gaz taşınarak oranın ihtiyacı olan doğal gaz sağlanmış olacaktır. Böylece oraya çekilecek borulara, korumaya ve bakıma gerek kalmayacaktır" şeklinde konuştu.

"TÜRK ÜRÜNÜ OLARAK DÜNYAYA İHRAÇ EDECEĞİZ"

Üretilen ürünü "Türk Malı" etiketiyle ihraç edeceklerine vurgu yapan Firuzi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şuan Almanya, Çin ve İran'da talep var. Yatırımımız bölgedeki işsizliğe büyük destek olacaktır. Eğer devlet büyüklerimiz bizi yönlendirme konusunda desteklerlerse teknolojimiz Türkiye'ye yılda 30 milyar metreküp doğal gaz kazandıracak kapasitededir. Diğer taraftan ülkeye döviz getirecek kapasiteye sahibiz. Van'da olmamızdan dolayı ciddi bir yatırım yapmışız şeklinde görülmüyor zannedersem. Yeni bir teknoloji olduğundan dolayı da pek göze de çarpmıyor ama yetkililerin dikkatini çekmek isterim ki bizim konuya daha derinden baksınlar."

(Yılmaz Sönmez/İHA)