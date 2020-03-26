Van'da üretilen dezenfekte cihazına yoğun ilgi - Son Dakika
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Van'da üretilen dezenfekte cihazına yoğun ilgi

6 saat önce

Van'da üretilen dezenfekte cihazına yoğun ilgiVAN İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) bünyesinde faaliyet gösteren İranlı bir girişimci tarafından, negatif iyonlarla havadaki zararlı gazları ayrıştırarak temiz havanın içeri girmesini sağlayan hava dezenfekte cihazı üretildi.

Van'da üretilen dezenfekte cihazına yoğun ilgi

VAN İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) bünyesinde faaliyet gösteren İranlı bir girişimci tarafından, negatif iyonlarla havadaki zararlı gazları ayrıştırarak temiz havanın içeri girmesini sağlayan hava dezenfekte cihazı üretildi. Üretimi yapılan cihaza koronavirüsten dolayı ilgi artınca, firma siparişleri yetiştirmek için sabahtan akşama kadar çalışıyor.

Van'da, İŞGEM bünyesinde faaliyet gösteren 30 firmaya yenilerinin eklenmesi için 'AB katılım öncesi mali yardım aracı' projesi kapsamında, 2016'da 9 milyon 200 bin Euroluk 'Van İŞGEM büyüyor' projesi hayata geçirildi. Projeyle 30 modern iş yeri yapıldı. Yeni firmaların eklendiği Van İŞGEM'e, özellikle yabancı girişimciler rağbet göstermeye başladı. Bu kapsamda İŞGEM'de faaliyet gösteren İranlı girişimci Yüksek Makine Mühendisi Dr. Mehrdad Fojlaley, oksijen plazması ile havanın ve yüzeyin bakterilerini, virüslerini temizlemek için hava dezenfekte cihazı üretti.

TAMAMEN YERLİ ÜRETİM

Uluslararası patenti, ISO 9001 - CE Belgesi bulunan ve Sağlık Bakanlığından gerekli izinleri de alan Fojlaley'in geliştirdiği cihaza, son dönemde ilgi arttı. Saniyede 2 metreküp alanı dezenfekte edebilen cihazın, kullanım alanının büyüklüğüne göre 4 farklı boyutta üretildi. Havada ve yüzeyde gözle görülmeyen toz, duman gibi mikroorganizmanın partiküllerini de yok eden cihaz, 'yerli üretim' etiketiyle seri üretime geçildi. Fojlaley, cihazın, mekaniğinde bulunan plazma teknolojisi sayesinde nano titanyumun devreye girmesiyle oksijenin negatif iyonunu üretiyor.

HEM HAVAYI HEM NESNELERİ DEZENFEKTE EDİYOR

Cihaz ile ilgili araştırmalarının bir yıl önce başladığını belirten Fojlaley, "Fakat koronavirüsünden dolayı siparişlerimiz arttı. Siparişleri yetiştirmek için akşama kadar çalışıyoruz. Bu cihaz plazma teknolojisiyle çalışıyor. Ancak bizim patentimiz oksijenin plazması ve insana zararı olmayan bir plazmadır. Virüs, bakteri, küf ve mayaları yok ediyor. Karbondioksit ve karbon monoksit gibi zararlı gazları da yok ediyor. Hava cihazın plazma tüpünden geçtiği zaman oksijen plazması üretiyor. Ortaya güçlü bir dezenfektan çıkıyor. Yüzey ve havayı dezenfekte ediyor. Plazma, dezenfekte çalışmalarında kullanılan bir teknolojidir. Bu cihaz havayı bu tüpün içinde emiyor ve dezenfekte ettikten sonra ortama bırakıyor. Bu cihaz hem havayı hem de ortamda bulunan yüzeyleri tamamen dezenfekte ediyor. Bu cihazın tüm parçaları yerlidir" dedi.

ADINI ANTİKORONA KOYDUK

Cihazın dezenfekte özelliğinden dolayı adını 'anti korona' bıraktığını belirten Fojlaley, "Çünkü bu teknoloji, yurt dışındaki üniversitelerde 2019 yılındaki makalelerinde virüsleri tamamen yok ettiğini tespit etmişler. Bu cihaz şuanda 4 farklı boyutta üretiliyor. Ev, ofis, büyük ortamlar, ambulanslar için üretildi. Arabaların, minibüslerin hatta uçaklar için bile kullanıyor. Ama öncelikli olarak hastane ve eczaneler, yoğun bakım odaları ve evler için satıyoruz. Bu cihazın bulunduğu bir ambulansın içinde deneme yapmışlar ve sonuç olumlu çıkmış" diye konuştu.

ÖZELLİKLE İRAN'DAN TALEP VAR

Özellikle yurt dışından çok fazla talep aldıklarını anlatan Fojlaley, "Günlük 30 cihaz üretebiliyoruz. Şu anda yurt dışından çok fazla talep alıyoruz. Ama özellikle İran'dan talep var. Ama önceliğimiz yurt içinin siparişleri. Koronavirüs nedeniyle çok sayıda talep geliyor. Taleplere yetişmek için çok fazla çalışıyoruz. Fiyatlarımızda bundan yüksekti fakat fazla rağbet görmesi üzerine fiyatlarımızı da düşürdük" diye konuştu.

Van'da üretilen dezenfekte cihazına yoğun ilgi

Makine Mühendisi, Koronavirüs, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 06:00 Kaynak: DHA

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