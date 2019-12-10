Van'da üretilen stokerli kazanlar bölge illerine gönderiliyor

Van'ın merkez Tuşba ilçesinde yer alan Küçük Sanayi Sitesi'nde 11 yıl önce stokerli kalorifer kazanı imalatına başlayan iş adamı Ömer Kasap, doğalgaza rağmen bölgedeki illerden yoğun talep alıyor.



Girişimciliğiyle farklı çalışmalara imza atan iş adamı Ömer Kasap, 11 yıl önce bölgede kimsenin yapmadığı stokerli kalorifer kazanı imalatı işine girdi. Kalorifer kazanı projesini tamamlayarak üretime başlayan Kasap, bölge genelinde birçok ilden yoğun talep aldı. Şu ana kadar bölgeye 3 binin üzerinde stokerli kazan gönderen Kasap, günümüzde doğalgaza rağmen çok sayıda talep almaya devam ediyor.



İçindeki fındık kömürü tamamen yakmasından dolayı bacadan duman ve zehirli gazların çıkmasını engellemesi nedeniyle tercih edilen stokerli kazan, bu özelliğiyle 'katı yakıtlı kombi' veya 'çevreci kazan' olarak adlandırılıyor. Yüzde 100 yerli üretimle imal edilen kazan, piyasada temini kolay ve uygun fiyatta bulunan fındık kömürünü tamamen yakmasından dolayı yüzde 35 oranında bir tasarruf sağlıyor.



"Bize 'Van'da üretim olmaz' diyorlardı"



İHA muhabirine konuşan iş adamı Ömer Kasap, yaklaşık 11 yıldır imal ettikleri stokerli kalorifer kazanlarını bölge illerine sevk ettiklerini belirtti. Kaliteli üretim yapmalarından dolayı kısa sürede insanların güvenini kazandıklarını ifade eden Kasap, "Bölgede böyle bir imalatın olmadığını tespit ettik. İlk başlarda bize 'Van'da üretim olmaz' diyorlardı. Fakat biz servis ağımızı geniş tutarak insanların güvenini kazandık. 10 yıllık süre içinde Van, Hakkari, Bitlis, Batman, Artvin ve Ağrı bölgesine sevkiyatlarımızı başlattık. Şu ana kadar mevcut 3 binin üzerinde stokerli kalorifer kazanımızı kullanan yer var" dedi.



"Yüzde 35'lik bir tasarruf sağlıyor"



Stokerli kalorifer kazanının kömürü tamamen yakması nedeniyle yüzde 35'lik bir tasarruf sağladığını dile getiren Kasap, "Bu kazana katı yakıtlı kombi diyoruz. Üzerindeki elektrik panosundan ayarlıyoruz ve sistem otomatik çalışıyor. Bir personelin sürekli ilgilenmesine gerek yok. Sistem ortam ısısına göre çalışıyor. Böylece binada sabit bir sıcaklık kalıyor. Kullanılan fındık kömürün fiyatının ucuz olmasından dolayı yüzde 35'lik bir tasarruf sağlıyor" diye konuştu.



"İmalatımız çevrecidir"



İçindeki kömürü tamamen yakması nedeniyle bacadan duman ve diğer zehirli gazların çıkmasını engelleyen stokerli sistemin çevreci bir sistem olduğuna dikkat çeken Kasap, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Piyasada bulunan kara kazanlarda bacaya bakıldığı zaman kötü bir duman çıkar. Fakat bizim imalatımız olan stokerli kalorifer kazanı içerideki bütün kömürü yaktığı için bacadan duman çıkmaz. Bu nedenle imalatımız çevrecidir. İmalatını yaptığımız kazanlar yüzde 100 yerli malıdır. Sadece motor aksamını İstanbul ve Afyonkarahisar gibi illerden alıyoruz. Geriye kalan bütün malzeme kendi üretimimiz." - VAN