Van'da üretilen tekne ve yatlara Ege ile Akdeniz'den de talep var

VAN'da üretilen deniz araçları Van ve yakın bölge illerine gönderilirken, son yıllarda Ege ve Akdeniz bölgesindeki illerden de talep gelmeye başladı. Düşük maliyet ve iyi işçilik nedeniyle ürittikleri teknelerin tercih edildiğini belirten firma sahibi Nevzat Aydın, her bütçeye uygun tekne ve yat ürettiklerini söyledi.

Van'da 9 yıl önce tekne ve yat üretimine başlayan bir firma, ilk başlarda ürettiklerini Van'da satarken artık ülkenin diğer kentlerinden de talep almaya başladı. Ürettikleri tekne ve yatların her bütçeye uygun olarak tasarlandığını belirten firma sahibi ve İstanbul Marmara Ege Akdeniz Karadeniz (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Van Temsilcisi Nevzat Aydın, son yıllarda Ege ve Akdeniz bölgesindeki illerinden de talebin arttığını söyledi. Düşük maliyetle bu işi yaptıklarını anlatan Aydın, "Van'da üretilen tekne ve yatlar ağırlıklı olarak Adana, Urfa illerine ve şimdi de Antalya, Yalova, İzmir, Rize ve Kuşadası'na gidiyor. Gün geçtikçe talep artıyor. Güzel, kaliteli ve ekonomik tekne yapıyoruz. Buradan tekne almalarının nedeni ekonomik olması. İşçilik bizde ucuz" dedi.

Her bütçeye uygun tekne ve yat ürettiklerini de belirten Aydın, "Van'ın, Türkiye 'nin diğer batı illerine uzak olması hiç sıkıntı değil. Van'da üretilen tekneler büyük özenle ve standartlara uygun olarak yapılıyor. Bunun için denetmenler sürekli gelip denetimlerini yapıyorlar. O yüzden teknelerimizin bütün sularda can güvenliğiyle rahatlıkla kullanılabilir" dedi.