- Van'da üst seviye korona virüs denetimleri başladı - Son Dakika

- Van'da üst seviye korona virüs denetimleri başladı

- Van'da üst seviye korona virüs denetimleri başladı Van'da 'Korona Virüs Tedbirleri Denetimi' kapsamında valilik koordinasyonunda birçok iş kolu için kapsamlı denetim yapıldı.

- Van'da üst seviye korona virüs denetimleri başladı

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VAN - Van'da 'Korona Virüs Tedbirleri Denetimi' kapsamında valilik koordinasyonunda birçok iş kolu için kapsamlı denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 'Korona Virüs Tedbirleri Denetimi' konulu bir genelge gönderdi. Genelge kapsamında valilikler koordinasyonunda bugün birçok iş kolu için denetim yapılması gerektiği bildirildi. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Müftülüğü, belediyeye bağlı zabıta ekipleri kentin birçok noktasında denetim yaptı.

Ekipler, kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı, iş kolu için alınması gereken önlemleri ayrı ayrı denetledi. Denetimler çerçevesinde kurallara uymayan iş yerlerine ise idari para cezası uygulanıyor.

(YLM-MSA-Y)

İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 14:55 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa - Van'da üst seviye korona virüs denetimleri başladı - Son Dakika
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