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Van'da 'Usta-çırak' buluşması

1 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle Vali Alipaşa Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 'Geleceğim Mesleğim' konulu usta-çırak buluşması toplantısı gerçekleştirildi.

Van'da 'Usta-çırak' buluşması, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle Vali Alipaşa Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 'Geleceğim Mesleğim' konulu usta-çırak buluşması toplantısı gerçekleştirildi.


Vali Alipaşa Mesleki Eğitim Merkezindeki toplantıya katılan Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsa Berge, usta-çırak ilişkilerinde saygıya ve sevgiye dikkat çekti. Ahiliğin gereği olan güzel iş ahlakını da hatırlatan Berge, çırakların ustalığa geçiş döneminde emektar ustalara büyük saygı gösterilmesi gerektiğini kaydetti. Güzel iş ahlakının büyük önem taşıdığını vurgulayan Berge, "Meslek bir şekilde zamanla öğrenilir, ancak bu süreçte güzel iş ahlakı çok önemlidir. Zira önce insan olduğumuzu unutmamalıyız, mesleğimizi dürüstçe yaparken güzel ahlaklı da olmalıyız. Helal kazancın peşinde emek veren ustalar yetiştirmeliyiz" dedi.


"Sanat, altın bileziktir"


Mesleği olmayan insanların büyük bir kısmının işsiz olduğunun altını çizen VANESOB Başkanı Berge, "Bu nedenle meslek liseleri yeniden canlandırılmalıdır. Ayrıca bölümler de güncellenmelidir. Hemen hemen tüm meslekler adeta dijitalleşti, buna karşılık meslek liseleri de kendini buna göre yenilemelidir. Hem Türkiye'de hem de Van'da işsizliği azaltacak tek unsur meslektir. Atalarımız boşuna, 'sanat altın bileziktir' dememişler" ifadelerini kullandı.


Usta-çırak buluşması kapsamında usta Sabri Yalçınkaya ve Veysel Akdaş, öğrencilere konferans verdi. Ustalara plaketlerin takdim edildiği buluşmaya VANESOB Başkanı Berge'nin yan ısıra Van Terziler Odası Başkanı Çetin Karaduman, Van Demirciler Odası Başkanı Kenan Akalın, Van Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Çelik ve Vali Alipaşa Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Murat Yılmaz ile öğrenciler katıldı. - VAN

Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:55 Kaynak: İHA
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