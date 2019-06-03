Van'da uyuşturucu, kaçak sigara ve göçmen operasyonu

VAN İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bayram öncesi Van
merkez ve ilçelerinde kaçakçılara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda, uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirilirken, 103 kaçak göçmen yakalandı, 6 şüpheli de gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bayram öncesi Van Merkez
ve ilçelerinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Gevaş
ilçesinde 1 kilo 30 gram eroin ile 103 gram toz esrar, Erciş
ilçesinde 9 bin 450 paket, Saray
ilçesinde 7 bin 500 paket, Özalp
ilçesinde ise 4 bin 999 paket olmak üzere toplam 21 bin 949 paket kaçak sigara ele geçirildi. Van'ın Saray, Tuşba
, Başkale
ve Çaldıran
ilçelerinde ise 92 Afganistan
10 Bangladeş
1 Suriye
uyruklu olmak üzere 103 kaçak göçmen yakalandı. 6 şüpheli gözaltına alındı.
- Van