Son Dakika Haberleri: Van'da uyuşturucu, kaçak sigara ve göçmen operasyonu
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Van'da uyuşturucu, kaçak sigara ve göçmen operasyonu

1 saat önce

VAN İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bayram öncesi Van merkez ve ilçelerinde kaçakçılara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Van'da uyuşturucu, kaçak sigara ve göçmen operasyonu, System.String[]
VAN İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bayram öncesi Van merkez ve ilçelerinde kaçakçılara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda, uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirilirken, 103 kaçak göçmen yakalandı, 6 şüpheli de gözaltına alındı. 
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bayram öncesi Van Merkez ve ilçelerinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Gevaş ilçesinde 1 kilo 30 gram eroin ile 103 gram toz esrar, Erciş ilçesinde 9 bin 450 paket, Saray ilçesinde 7 bin 500 paket, Özalp ilçesinde ise 4 bin 999 paket olmak üzere toplam 21 bin 949 paket kaçak sigara ele geçirildi. Van'ın Saray, Tuşba, Başkale ve Çaldıran ilçelerinde ise 92 Afganistan 10 Bangladeş 1 Suriye uyruklu olmak üzere 103 kaçak göçmen yakalandı. 6 şüpheli gözaltına alındı. 


- Van
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:39 Kaynak: DHA
Van, Güncel
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