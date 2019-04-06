Son Dakika Haberleri: Van'da Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Van'da Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

1 saat önce

Van'ın Muradiye ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Van'da Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi, System.String[]
Van'ın Muradiye ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 4 Nisan 2019 günü Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Yenişehir Mahallesi Said Nursi Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde yapılan denetim esnasında, şüphe üzerine H.G. isimli şahsın üst aramasının yapıldığı belirtildi. Yapılan üst aramasında; 13 beste halinde uyuşturucu/uyarıcı madde ele geçirilirken, şüpheli şahıs ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 01:14 Kaynak: İHA

Polis, Muradiye, Van, 3. Sayfa
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