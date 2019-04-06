Van'da Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
1 saat önce
Van'ın Muradiye ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Van
'ın Muradiye
ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 4 Nisan
2019 günü Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Yenişehir
Mahallesi Said Nursi Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde yapılan denetim esnasında, şüphe üzerine H.G. isimli şahsın üst aramasının yapıldığı belirtildi. Yapılan üst aramasında; 13 beste halinde uyuşturucu/uyarıcı madde ele geçirilirken, şüpheli şahıs ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 01:14 Kaynak: İHA
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