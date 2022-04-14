Van'da uyuşturucu operasyonlarında 44 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Van'da uyuşturucu operasyonlarında 44 şüpheli yakalandı

14.04.2022 09:59
Van'da uyuşturucu operasyonlarında 44 şüpheli yakalandı

Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 44 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 44 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, ekiplerce son bir haftada gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 13,59 gram eroin, 12,08 gram esrar, 476,45 gram sentetik uyuşturucu ve 6 hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 44 şüpheliden 18'i hakkında "uyuşturucu satmak", 26'sı hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

Van'da uyuşturucu operasyonlarında 44 şüpheli yakalandı
Van'da uyuşturucu operasyonlarında 44 şüpheli yakalandı

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Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da uyuşturucu operasyonlarında 44 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da uyuşturucu operasyonlarında 44 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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