Van'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika

Van'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 2 kilo 675 gram metamfetamin, 1 kilo 430 gram Afyon sakızı ile bin 900 TL para ele geçirilirken, konuyla ilgili bir kişi ise tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimiz merkezinde ve ilçelerimizde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında; müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; Hakkari - Van Karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan 34 plaka sayılı kamyonette; Narkotik Madde Arama Köpeği BOZO ile birlikte yapılan detaylı aramada; aracın torpido gözünün arka kısmında bulunan doğal boşluklara gizlenmiş vaziyette; 6 paket halinde toplam 2 kilo 675 gram metamfetamin, 2 paket halinde toplam 1 kilo 430 gram Afyon Sakızı, bin 900,00 TL para ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak araç sürücüsü M.Ö. ile yolcu E.B., B.B. ve N.B. isimli 4 şüpheli 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek' suçundan yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında tanzim edilen tahkikat evraklarıyla birlikte çıkarıldıkları adli makamlarca B.B., M.Ö. ve E.B. isimli 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken N.B. isimli şüpheli şahıs ise tutuklanmıştır" denildi.



Uyuşturucu ile mücadelenin bundan sonrada devam edeceğinin belirtildiği açıklamanın devamında ise "Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile Müdürlüğümüz tarafından en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir" ifade edildi. - VAN