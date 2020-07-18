Van'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Van'da uyuşturucu operasyonu

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda 1 kilo 54 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili iki kişinin tutuklandığı belirtildi.

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda 1 kilo 54 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili iki kişinin tutuklandığı belirtildi.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimiz merkezinde ve ilçelerimizde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; ilimiz İpekyolu ilçesi Cevdetpaşa Mahallesi'nde devriye görevini ifa ettikleri esnada yaya halinde bulunan H.K. ve Ö.D. durumlarından şüphelenilmesi üzerine, H.K.'ın elinde bulunan paket ve üst aramalarında; 1 paket halinde toplam 1 kilo 54 gram esrar, 2 adet cep telefonu ile bin TL para ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak H.K. ve Ö.D. isimli 2 şüpheli, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek' suçundan yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.


Uyuşturucu ile mücadelenin bundan sonrada kararlılıkla süreceğinin belirtildiği açıklamanın devamında ise "Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile müdürlüğümüz tarafından en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir" ifadelerine yer verildi. - VAN

Emniyet Müdürlüğü, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 11:16 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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