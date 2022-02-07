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Van'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Van'da uyuşturucu operasyonu

07.02.2022 08:42
Van'da uyuşturucu operasyonu

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 22 şüpheli şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 22 şüpheli şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 31 Ocak - 6 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 11 kilo 488 gram eroin, 4 kilo 65 gram metamfetamin, 4,21 gram kokain, 8,23 gram esrar ve 32 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 22 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Van'da uyuşturucu operasyonu
Van'da uyuşturucu operasyonu

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Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu, Polis, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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