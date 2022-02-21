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Van'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Van'da uyuşturucu operasyonu

21.02.2022 09:23
Van'da uyuşturucu operasyonu

Van'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 27 şüpheli hakkında ise yasal işlem yapıldı.

Van'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 27 şüpheli hakkında ise yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 14-20 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 5 kilo 779 gram eroin, 17,61 gram metamfetamin, 2,1 gram esrar, 122 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 27 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Van'da uyuşturucu operasyonu

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Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu, Polis, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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