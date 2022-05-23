Van'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Van'da uyuşturucu operasyonu

23.05.2022 09:02
Van'da uyuşturucu operasyonu

Van'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 31 kişi hakkında da yasal işlem yapıldı.

Van'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 31 kişi hakkında da yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 16-22 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 189,83 gram eroin, 7 kilo 846,81 gram metamfetamin, 42,91 gram esrar, 2,47 gram kokain, 8 adet ecstasy, 42 adet sentetik ecza ve 24 adet suboxone ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 31 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

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Kaynak: İHA

Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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