Son Dakika Haberleri: Van'da Uyuşturucu Operasyonu

Van'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Van'ın Gevaş ilçesinde otobüste yapılan aramada 2 kilogram reçine esrar ele geçirildi.

Van'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Van'ın Gevaş ilçesinde otobüste yapılan aramada 2 kilogram reçine esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yoldöndü Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van-Bitlis kara yolundaki kontrol noktasında durdurdukları yolcu otobüsünde gerçekleştirdikleri aramada koltuğun altına gizlenmiş bir kilo 940 gram reçine esrar buldu.

Ekipler, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen yabancı uyruklu 2 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 10:32 Kaynak: AA

Bitlis, Gevaş, Van, Güncel
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