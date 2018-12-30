Van'da Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Van'ın Gevaş ilçesinde otobüste yapılan aramada 2 kilogram reçine esrar ele geçirildi.
Van'ın Gevaş ilçesinde otobüste yapılan aramada 2 kilogram reçine esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yoldöndü Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van-Bitlis kara yolundaki kontrol noktasında durdurdukları yolcu otobüsünde gerçekleştirdikleri aramada koltuğun altına gizlenmiş bir kilo 940 gram reçine esrar buldu.
Ekipler, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen yabancı uyruklu 2 kişiyi gözaltına aldı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 10:32 Kaynak: AA
Kardan Canavar" İlgi Odağı Oldu
Tadan Müptelası Oluyor! Bayburt Ketesi İçin Tescil Başvurusu Yapıldı
Şeyma Subaşı'na Kötü Haber! Bakanlık Süresiz Nafaka İçin Harekete Geçti
Hareket Eden Vapurdan Denize Düşen Yaşlı Kadınının Kurtarılma Anı Kameraya Yansıdı