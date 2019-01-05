Son Dakika Haberleri: Van'da Uyuşturucu Operasyonu

Van'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 110 gram toz esrar ve 55 gram metanfetamin ele geçirildi.

Van'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 110 gram toz esrar ve 55 gram metanfetamin ele geçirildi.

Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıçimen Mahallesi'nde ikamet eden şüpheli şahsın evinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi alınması üzerine harekete geçti. Şüphelinin Sarıçimen Mahallesi'nde bulunan adresinde yapılan aramada 110 gram toz esrar ve 55 gram metanfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:17 Kaynak: İHA

Van, 3. Sayfa
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