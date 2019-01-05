Van'da Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 110 gram toz esrar ve 55 gram metanfetamin ele geçirildi.
Van
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 110 gram toz esrar ve 55 gram metanfetamin ele geçirildi. Çaldıran
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıçimen Mahallesi'nde ikamet eden şüpheli şahsın evinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi alınması üzerine harekete geçti. Şüphelinin Sarıçimen Mahallesi'nde bulunan adresinde yapılan aramada 110 gram toz esrar ve 55 gram metanfetamin ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:17 Kaynak: İHA
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