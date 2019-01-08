Van'da Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Van'ın Gürpınar ilçesinde park halindeki minibüste 73 kilo 215 gram esrar bulundu.
Van
'ın Gürpınar
ilçesinde park halindeki minibüste 73 kilo 215 gram esrar bulundu.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik
Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Ortaköy
Mahallesi'nde park halindeki 31 SF 631 plakalı minibüste arama yaptı.
Narkotik köpeği "Alfa"nın da kullanıldığı aramada aracın tavanına gizlenmiş 70 pakette 73 kilo 215 gram toz esrar ele geçirildi.
Şüpheli T.E'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:42 Kaynak: AA
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