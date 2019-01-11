Son Dakika Haberleri: Van'da Uyuşturucu Operasyonu

Van'da Uyuşturucu Operasyonu

57 dakika önce

Van'ın Edremit ilçesinde bir evde yapılan aramada 35 kilo 320 gram eroin bulundu.

Van'ın Edremit ilçesinde bir evde yapılan aramada 35 kilo 320 gram eroin bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Eminpaşa Mahallesi Fidanlık Yolu 1. Sokak'taki bir evde arama gerçekleştirdi.

Narkotik köpeği Lisa'nın da kullanıldığı aramada, evin çatı katında çuval içerisinde 69 pakette 35 kilo 320 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:03 Kaynak: AA

Narkotik, Edremit, Van, Güncel
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