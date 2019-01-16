Son Dakika Haberleri: Van'da Uyuşturucu Operasyonu

Van'da Uyuşturucu Operasyonu

36 dakika önce

Van'ın Edremit ilçesinde 133 kilo 145 gram eroin ele geçirildi.

Van'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Van'ın Edremit ilçesinde 133 kilo 145 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçe girişindeki uygulama noktasında S.P. idaresindeki 21 TG 926 plakalı tırı durdurdu.

Narkotik köpeği Alfa'nın da kullanıldığı aramada, tırın 34 YHJ 87 plakalı dorsesinin tabanına gizlenmiş 259 pakette 133 kilo 145 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.P'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:10 Kaynak: AA

Narkotik, Edremit, Van, Güncel
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