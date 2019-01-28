Son Dakika Haberleri: Van'da Uyuşturucu Operasyonu

Van'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Van'ın Edremit ilçesinde kamyonette 62 kilo 235 gram eroin bulundu.

Van'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Van'ın Edremit ilçesinde kamyonette 62 kilo 235 gram eroin bulundu.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şabaniye Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi.


Operasyonda E.A.'ya ait evin bahçesinde park halinde bulunan 34 UHM 20 plakalı kamyonette arama yapıldı.

Narkotik dedektör köpeği "Zeyna"nın da kullanıldığı aramada, kamyonetin tabanına gizlenmiş 122 paket halinde 62 kilo 235 gram eroin ele geçirildi.

Uyuşturucuyla ilgili E.A, H.A, M.A. ve C.A. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:22 Kaynak: AA

Edremit, Van, Güncel
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