Son Dakika Haberleri: Van'da Uyuşturucu Operasyonu

Van'da Uyuşturucu Operasyonu

45 dakika önce

Van'ın İpekyolu ilçesinde şüphe üzerine araması yapılan şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Van'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Van'ın İpekyolu ilçesinde şüphe üzerine araması yapılan şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlilerince, Bahçıvan Mahallesi Kazım Karabekir Bulvarı üzerinde yaya ilerleyen N.Y. isimli şahsın durumundan şüphelenilmesi üzerine üst araması yapıldığı belirtildi. Aramada, 63,02 gram uyuşturucu/uyarıcı madde ve 47 adet uyuşturucu/uyarıcı hap ele geçirilirken, gözaltına alınan N.Y. isimli şüpheli ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 10:58 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, İpekyolu, Van, 3. Sayfa
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