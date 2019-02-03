Van'da Uyuşturucu Operasyonu
45 dakika önce
Van'ın İpekyolu ilçesinde şüphe üzerine araması yapılan şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Van
'ın İpekyolu
ilçesinde şüphe üzerine araması yapılan şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlilerince, Bahçıvan Mahallesi Kazım Karabekir
Bulvarı üzerinde yaya ilerleyen N.Y. isimli şahsın durumundan şüphelenilmesi üzerine üst araması yapıldığı belirtildi. Aramada, 63,02 gram uyuşturucu/uyarıcı madde ve 47 adet uyuşturucu/uyarıcı hap ele geçirilirken, gözaltına alınan N.Y. isimli şüpheli ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 10:58 Kaynak: İHA
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