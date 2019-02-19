Van'da Uyuşturucu Operasyonu
28 dakika önce
Van'ın İpekyolu ilçesinde 45 kilogram eroin ele geçirildi.
Van
'ın İpekyolu
ilçesinde 45 kilogram eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Girne
Sokak'ta İ.Ü.'nün evinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Uyuşturucu madde arama köpeği "Lisa"nın da katıldığı operasyonda evin banyosunun asma tavanına gizlenmiş 86 paket halinde 45 kilogram eroin bulundu.
Olayla ilgili İ.Ü. gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:39 Kaynak: AA
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