Son Dakika Haberleri: Van'da Uyuşturucu Operasyonu

Van'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinde 71 kilo 147 gram eroin ele geçirildi.

Van'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Van'ın Başkale ilçesinde 71 kilo 147 gram eroin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yavuzlar Mahallesi'nden il merkezine uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Jandarma ekipleri, takibe aldığı şüpheli aracı Albayrak-Başkale kara yolunda durdurdu.

Araçtaki aramada 4 çuval içerisinde 140 pakette 71 kilo 147 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:48 Kaynak: AA

Başkale, Van, Güncel
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