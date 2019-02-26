Son Dakika Haberleri: Van'da Uyuşturucu Operasyonu

Van'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinde 9 kilo 226 gram eroin ele geçirildi.

Van'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Van'ın Başkale ilçesinde 9 kilo 226 gram eroin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeden Van'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Başkale-Van kara yolundaki Bebleşin Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında durdurulan kamyonette, narkotik köpeği "İmla" ile yapılan aramada dolap kapakları arasına gizlenmiş 9 kilo 226 gram eroin bulundu.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:06 Kaynak: AA

Başkale, Van, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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