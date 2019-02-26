Van'da Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Van'ın Başkale ilçesinde 9 kilo 226 gram eroin ele geçirildi.
Van
'ın Başkale
ilçesinde 9 kilo 226 gram eroin ele geçirildi.
İl Jandarma
Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeden Van'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.
Başkale-Van kara yolundaki Bebleşin Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında durdurulan kamyonette, narkotik köpeği "İmla" ile yapılan aramada dolap kapakları arasına gizlenmiş 9 kilo 226 gram eroin bulundu.
Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:06 Kaynak: AA
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