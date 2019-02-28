Van'da Uyuşturucu Operasyonu

Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ele geçirildi.



Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Gevaş ilçesindeki Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Balaban Jandarma Kontrol Noktasında durdurulan ticari takside yolcu olarak seyahat eden şahsın üzerinde 330 gram eroin ve 16 gram toz esrar ele geçirildiği belirtildi.



Öte yandan, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bölekli Mahallesi'nde bulunan bir adreste yapılan aramada ise, 402 gram eroin ele geçirdi.



Olaylarla ilgili olarak 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - VAN

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