Van'da Uyuşturucu Operasyonu
39 dakika önce
Van'ın Edremit ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Van
'ın Edremit ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesi Selahattin Eyyübi
Mahallesi Bayırlı Sokak üzerinde park halinde bulunan 21 plaka sayılı otomobilde şüphe üzerine arama yapıldığı belirtildi. Aramada 2 paket halinde toplam 372 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan şahıslardan Ö.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.B. ve Z.D. ise tutuklandı. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:18 Kaynak: İHA
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