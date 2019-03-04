Son Dakika Haberleri: Van'da Uyuşturucu Operasyonu

Van'da Uyuşturucu Operasyonu

39 dakika önce

Van'ın Edremit ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Van'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Van'ın Edremit ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi Bayırlı Sokak üzerinde park halinde bulunan 21 plaka sayılı otomobilde şüphe üzerine arama yapıldığı belirtildi. Aramada 2 paket halinde toplam 372 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan şahıslardan Ö.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.B. ve Z.D. ise tutuklandı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:18 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çıplak Fotoğrafları İnternette Satışa Çıkan Genç Kız, Kendini Astı Çöp Kutusundaki Uyuşturucu Alışverişine Bekçilerden Suçüstü

Kayıp Olarak Aradığı Oğlunu, Otomobilinde Ölü Buldu Bitlis'te Beyaz Esaret! Tek Katlı Evler ve Araçlar Kara Gömüldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 11:57:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da Uyuşturucu Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]