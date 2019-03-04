Son Dakika Haberleri: Van'da Uyuşturucu Operasyonu

Van'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Van'ın Edremit ilçesinde otomobilde 372 gram metamfetamin bulundu.

Van'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Van'ın Edremit ilçesinde otomobilde 372 gram metamfetamin bulundu.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Selahattin Eyyübi Mahallesi Bayırlı Sokak'ta park halinde bulunan otomobildeki M.B, Z.D. ve Ö.Y'nin şüpheli davranışları üzerine araçta arama gerçekleştirdi.


Aramada iki pakette 372 gram metamfetamin bulundu.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, M.B. ve Z.D. ise "uyuşturucu ticareti yapmak ve sevk etmek" suçlamasıyla tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:14 Kaynak: AA

Edremit, Van, Güncel
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