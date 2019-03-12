Van'da Uyuşturucu Operasyonu
17 dakika önce
Van'ın İpekyolu ilçesinde bir kamyonette 51 kilo 350 gram eroin ele geçirildi.
Van
'ın İpekyolu
ilçesinde bir kamyonette 51 kilo 350 gram eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, Emir Evliya Sokak'ta park halindeki 65 EN 839 plakalı kamyonette arama yaptı.
Narkotik köpeği "Alfa"nın da kullanıldığı aramada, kamyonetin bagajındaki çuvallarda 100 pakette 51 kilo 350 gram eroin bulundu.
Olayla ilgili Ş.C. ve A.Ö. gözaltına alındı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:39 Kaynak: AA
Son Dakika! İngiliz Parlamentosu, Brexit Anlaşması Yine Reddetti
Camideki Mesaisini Bitirip Aracına Binen Dilenci, Görenleri Şaşkına Çevirdi
Kapısını Kırdılar, 27 Saniyede 4 Bin TL Çaldılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhalefete Yüklendi: Anket Firmalarıyla Seçim Falı Açıyorlar