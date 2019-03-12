Son Dakika Haberleri: Van'da Uyuşturucu Operasyonu

Van'da Uyuşturucu Operasyonu

17 dakika önce

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir kamyonette 51 kilo 350 gram eroin ele geçirildi.

Van'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Van'ın İpekyolu ilçesinde bir kamyonette 51 kilo 350 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Emir Evliya Sokak'ta park halindeki 65 EN 839 plakalı kamyonette arama yaptı.


Narkotik köpeği "Alfa"nın da kullanıldığı aramada, kamyonetin bagajındaki çuvallarda 100 pakette 51 kilo 350 gram eroin bulundu.

Olayla ilgili Ş.C. ve A.Ö. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:39 Kaynak: AA

Narkotik, İpekyolu, Van, Güncel
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