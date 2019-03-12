Van'da Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
GÖRÜNÜ DÖKÜMÜ: Van'da uyuşturucu operasyonu Araçta arama yapılması Uyuşturucunun bulunması Van'da uyuşturucu operasyonu İpekyolu ilçesinde bir kamyonette 51 kilo 350 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındıVan'ın İpekyolu ilçesinde bir kamyonette 51 kilo 350 gram eroin ele geçirildi.
GÖRÜNÜ DÖKÜMÜ: Van
'da uyuşturucu operasyonu
Araçta arama yapılması
Uyuşturucunun bulunması Van'da uyuşturucu operasyonu İpekyolu
ilçesinde bir kamyonette 51 kilo 350 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı
Van'ın İpekyolu ilçesinde bir kamyonette 51 kilo 350 gram eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, Emir Evliya Sokak'ta park halindeki 65 EN 839 plakalı kamyonette arama yaptı.
Narkotik köpeği "Alfa"nın da kullanıldığı aramada, kamyonetin bagajındaki çuvallarda 100 pakette 51 kilo 350 gram eroin bulundu.
Olayla ilgili Ş.C. ve A.Ö. gözaltına alındı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:04 Kaynak: AA
Erdoğan'ın Fotoğrafının Olduğu Gazeteyi, Otobüsün Merdivenine Seren Şoförün İfadesi Alındı
İngiliz Parlamentosu, Brexit Anlaşması Yine Reddetti
Camideki Mesaisini Bitirip Aracına Binen Dilenci, Görenleri Şaşkına Çevirdi
Kapısını Kırdılar, 27 Saniyede 4 Bin TL Çaldılar