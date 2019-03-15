Son Dakika Haberleri: Van'da Uyuşturucu Operasyonu

Van'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir kişinin üzerinde 1 kilo 986 gram metamfetamin bulundu.

Van'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Van'ın İpekyolu ilçesinde bir kişinin üzerinde 1 kilo 986 gram metamfetamin bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesi Cevdetpaşa Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen T.K. ve B.S'yi durdurdu.

Ekipler, B.S'nin taşıdığı poşetteki kadın el çantasında 2 paket halinde 1 kilo 986 gram metamfetamin buldu.

Olayla ilgili şüpheli T.K. ve B.S. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek" suçundan gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:28 Kaynak: AA

İpekyolu, Van, Güncel
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