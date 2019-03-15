Van'da Uyuşturucu Operasyonu

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir kişinin üzerinde 1 kilo 986 gram metamfetamin bulundu.

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir kişinin üzerinde 1 kilo 986 gram metamfetamin bulundu.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesi Cevdetpaşa Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen T.K. ve B.S'yi durdurdu.



Ekipler, B.S'nin taşıdığı poşetteki kadın el çantasında 2 paket halinde 1 kilo 986 gram metamfetamin buldu.



Olayla ilgili şüpheli T.K. ve B.S. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek" suçundan gözaltına alındı.

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