Son Dakika Haberleri: Van'da Uyuşturucu Operasyonu

Van'da Uyuşturucu Operasyonu

26 dakika önce

Van'ın Edremit ilçesinde bir araçta 107 kilo 207 gram eroin ele geçirildi.

Van'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Van'ın Edremit ilçesinde bir araçta 107 kilo 207 gram eroin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, KOM Şube ile Edremit Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeden Van'a uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirileceği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Ekipler, takibe aldıkları aracı Tuşba ilçesine girerken durdurdu.


Narkotik köpekleri "Alem" ve "Barut"un da kullanıldığı aramada, bagajda çuvallar içinde 107 kilo 207 gram eroin bulundu.

Jandarma ekiplerince E.Ö. ve Y.A. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:32 Kaynak: AA

Edremit, Van, Güncel
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