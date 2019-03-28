Van'da Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 38 gram metamfetamin ele geçirildi.
Van
İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 38 gram metamfetamin ele geçirildi. Gevaş
ilçesindeki Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Van- Tatvan
karayolu üzerinde bulunan Balaban
yol kontrol ve arama noktasından durdurulan özel bir firmaya ait yolcu otobüsünde arama yapıldı. Otobüste seyahat eden 2 yolcunun hareketlerinden şüphelenen jandarma ekipleri, şahısların üzerinde ve eşyalarında arama yaptı. Yapılan aramada, 2 şüpheli şahsın da eşofmanlarının astarlarına bantlayarak gizledikleri 38 gram metamfetamin ele geçirildi.
Meydana gelen olaylarla ilgili olarak iki şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:28 Kaynak: İHA
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