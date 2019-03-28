Son Dakika Haberleri: Van'da Uyuşturucu Operasyonu

Van'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 38 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 38 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gevaş ilçesindeki Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Van- Tatvan karayolu üzerinde bulunan Balaban yol kontrol ve arama noktasından durdurulan özel bir firmaya ait yolcu otobüsünde arama yapıldı. Otobüste seyahat eden 2 yolcunun hareketlerinden şüphelenen jandarma ekipleri, şahısların üzerinde ve eşyalarında arama yaptı. Yapılan aramada, 2 şüpheli şahsın da eşofmanlarının astarlarına bantlayarak gizledikleri 38 gram metamfetamin ele geçirildi.

Meydana gelen olaylarla ilgili olarak iki şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:28 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


16 Yaşındaki Genç, Ailesinden İzinsiz Aldığı Araçta Feci Şekilde Can Verdi Tekirdağ Kayıp İhbarı Yapılan Çocuk, Kanepenin Arkasından Çıktı Belediye İşçisinin, Mesai Arkadaşını Eşiyle Aldattığını Düşündüğü İçin Öldürdüğü Ortaya Çıktı "2030 Yılından Geldim" Deyip Bazı Kehanetlerde Bulunmuştu! Anlattıklarının Hepsi Gerçekleşti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 11:48:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da Uyuşturucu Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]