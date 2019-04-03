Son Dakika Haberleri: Van'da Uyuşturucu Operasyonu

Van'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 115 gram eroin ele geçirildi.

Van'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 115 gram eroin ele geçirildi.

Gevaş ilçesindeki Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Van-Tatvan karayolu üzerinde durdurulan bir yolcu minibüsünde seyahat eden 1 yolcunun hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine üst ve oturduğu koltukta arama yapıldı. Aramada, koltuğun altına gizlenmiş vaziyette 115 gram eroin ele geçirildi.

Şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:29 Kaynak: İHA

Jandarma, Van, 3. Sayfa
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