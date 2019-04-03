Van'da Uyuşturucu Operasyonu

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 115 gram eroin ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 115 gram eroin ele geçirildi.



Gevaş ilçesindeki Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Van-Tatvan karayolu üzerinde durdurulan bir yolcu minibüsünde seyahat eden 1 yolcunun hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine üst ve oturduğu koltukta arama yapıldı. Aramada, koltuğun altına gizlenmiş vaziyette 115 gram eroin ele geçirildi.



Şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - VAN

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