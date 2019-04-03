Son Dakika Haberleri: Van'da Uyuşturucu Operasyonu

Van'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Van'ın İpekyolu ilçesinde 2 kilo 972 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Van'ın İpekyolu ilçesinde 2 kilo 972 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Işık Sokak'ta A.A'yı durdurdu.

Şüphelinin elindeki poşetin içerisinde bulunan 3 plastik kutuda 2 kilo 972 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:37 Kaynak: AA

İpekyolu, Van, Güncel
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