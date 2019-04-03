Van'da Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Van'ın İpekyolu ilçesinde 2 kilo 972 gram metamfetamin ele geçirildi.
Van'ın İpekyolu ilçesinde 2 kilo 972 gram metamfetamin ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Işık Sokak'ta A.A'yı durdurdu.
Şüphelinin elindeki poşetin içerisinde bulunan 3 plastik kutuda 2 kilo 972 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:37 Kaynak: AA
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