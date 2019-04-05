Van'da Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Van'ın İpekyolu ilçesinde bir evde 62 kilo 635 gram eroin ele geçirildi.
Van
'ın İpekyolu
ilçesinde bir evde 62 kilo 635 gram eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik
Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Esenler
Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda A.B'ye ait evde narkotik köpeği "Lisa"nın da kullanıldığı aramada, kolilere gizlenmiş 124 paket halinde 62 kilo 635 gram eroin ele geçirildi.
Uyuşturucuyla ilgili A.B. gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:30 Kaynak: AA
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