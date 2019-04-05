Son Dakika Haberleri: Van'da Uyuşturucu Operasyonu

Van'da Uyuşturucu Operasyonu

39 dakika önce

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir evde 62 kilo 635 gram eroin ele geçirildi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir evde 62 kilo 635 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Esenler Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda A.B'ye ait evde narkotik köpeği "Lisa"nın da kullanıldığı aramada, kolilere gizlenmiş 124 paket halinde 62 kilo 635 gram eroin ele geçirildi.

Uyuşturucuyla ilgili A.B. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:00 Kaynak: AA

İpekyolu, Van, Güncel
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