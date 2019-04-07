Van'da Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Van'ın Başkale ilçesinde 33 kilo 233 gram esrar ele geçirildi.
Van
'ın Başkale
ilçesinde 33 kilo 233 gram esrar ele geçirildi.
İl Jandarma
Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince ilçeden Van'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.
Ekipler, takibe aldıkları aracı Oğulveren Mahallesi'nde durdurdu. Narkotik
köpek "Alem"in de katılımıyla yapılan aramada, aracın bagajında çuval içerisinde 33 kilo 233 gram toz esrar bulundu.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 09:32 Kaynak: AA
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