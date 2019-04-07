Son Dakika Haberleri: Van'da Uyuşturucu Operasyonu

Van'da Uyuşturucu Operasyonu

36 dakika önce

Van'ın İpekyolu ilçesinde minibüste yapılan aramada 50 kilo 930 gram eroin ele geçirildi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde minibüste yapılan aramada 50 kilo 930 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu Caddesi'nde şüphe üzerine K.A. yönetimindeki 27 V 6071 plakalı minibüsü durdurdu.

Narkotik köpeği "Alfa"nın da kullanıldığı aramada, minibüsün kapı içlerine gizlenmiş 50 kilo 930 gram eroin bulundu.

Ekipler, sürücü K.A'yı "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde nakletmek" suçlamasıyla gözaltına aldı.

Van'da uyuşturucu operasyonu
Başkale ilçesinde takip sonucu durdurulan araçta 33 kilo 233 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı
Van'ın Başkale ilçesinde 33 kilo 233 gram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince ilçeden Van'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Ekipler, takibe aldıkları aracı Oğulveren Mahallesi'nde durdurdu.

Narkotik köpek "Alem"in de katılımıyla yapılan aramada, aracın bagajında çuval içerisinde 33 kilo 233 gram toz esrar bulundu.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:15 Kaynak: AA

Van, Güncel
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