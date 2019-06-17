Van'da uyuşturucu operasyonu
14 dakika önce
Van'ın Tuşba ilçesinde 90 kilo 720 gram eroin ele geçirildi.
Van
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:31 Kaynak: AA
'ın Tuşba
ilçesinde 90 kilo 720 gram eroin ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, Tuşba ilçesine bağlı Gedelova ve Kozluca
mahalleleri arasındaki karayolunda arama yaptı.
Narkotik köpeği "Zeyna
"nın da kullanıldığı aramada 4 poşet içerisine gizlenmiş 89 paket halinde 90 kilo 720 gram eroin ele geçirildi.
Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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