Son Dakika Haberleri: Van'da uyuşturucu operasyonu
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Van'da uyuşturucu operasyonu

26 dakika önce

Van'da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta 759 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Van'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Van'da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta 759 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Hakkari-Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 65 plakalı bir kamyonette arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Şila'nın da katıldığı detaylı aramada, aracın ön yolcu koltuğunun altına gizlenmiş vaziyette 1 paket halinde toplam 759 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak araçta bulunan V.Y., E.D. ve İran uyruklu N.D. isimli 3 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 09:11 Kaynak: İHA
Polis, Van, 3. Sayfa
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