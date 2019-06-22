Son Dakika Haberleri: Van'da uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Van'da uyuşturucu operasyonu

28 dakika önce

Van'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan biri İran uyruklu 3 zanlı tutuklandı.

Van'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan biri İran uyruklu 3 zanlı tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.
Ekipler, Van- Hakkari kara yolunda şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.
Narkotik köpeği "Şila"nın da kullanıldığı aramada, aracın ön yolcu koltuğunun altına gizlenmiş pakette 759 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan araçtaki V.Y, E.D. ve İran uyruklu N.D, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Van'da uyuşturucu operasyonu
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 10:52 Kaynak: AA
İran, Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran, vurduğu ABD İHA'sının enkazına ait fotoğrafları yayınladı Trump: Bu geceden itibaren İran'a yaptırımlara daha fazlası eklenecek Trump dünyayı sarstı: Saldırıyı 10 dakika önce durdurdum Dev çekirge bu kez Gaziantep'te görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 11:20:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]