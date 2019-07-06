Son Dakika Haberleri: Van'da uyuşturucu operasyonu
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Van'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Van'da 51 kilo 22 gram eroinin ele geçirildiği uyuşturucu operasyonunda, 3 şüpheli yakalandı.

Van'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Van'da 51 kilo 22 gram eroinin ele geçirildiği uyuşturucu operasyonunda, 3 şüpheli yakalandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.
Ekipler, İpekyolu ilçesi Cevdetpaşa Mahallesi Amiklioğlu 2. Sokak'ta, park halindeki 65 NY 925 plakalı minibüste arama yaptı.

Narkotik köpeği "Zeyna"nın da kullanıldığı aramada, minibüsün iç yan, arka bagaj kapağı, ön göğüs, torpido ve sürücü kapısı içine gizlenmiş 100 paket halinde 51 kilo 22 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili H.A, M.A. ve N.C. gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:23 Kaynak: AA
Van, Güncel
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