Son Dakika Haberleri: Van'da uyuşturucu operasyonu
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Van'da uyuşturucu operasyonu

6 dakika önce

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir evde 2 kilo 883 gram eroin ele geçirildi.

Van'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir evde 2 kilo 883 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesine bağlı Serhat Mahallesi Timurpaşa Sokağı'nda K.A'ya ait eve operasyon düzenledi.

Aramada, 14 paket halinde 2 kilo 883 gram eroin, hassas terazi, 4 bin 600 avro ve 930 lira bulundu.


Şüpheli K.A, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek" suçundan gözaltına alındı.

İpekyolu, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:38 Kaynak: AA
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