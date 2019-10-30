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Van'da uyuşturucu operasyonu

13 dakika önce

Van'ın İpekyolu bir kargo aktarım merkezinde 11 kilo 60 gram eroin ele geçirildi.

Van'ın İpekyolu bir kargo aktarım merkezinde 11 kilo 60 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede faaliyet gösteren kargo aktarım merkezinde arama yaptı.

Narkotik köpeği "Zeyna"nın da kullanıldığı aramada, bakliyat kutusuna gizlenmiş pakette 11 kilo 60 gram eroin bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden E.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Van'da uyuşturucu operasyonu

İpekyolu, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 10:35 Kaynak: AA
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