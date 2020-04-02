Van'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ele geçirildi.



Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 2 Nisan 2020 tarihinde İpekyolu ilçesi Şerefiye Mahallesi'nde şüpheli bir şahsa ait adreste arama yapıldığı belirtildi, Aramada; 1 kilo 400 gram eroin, 20 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - VAN