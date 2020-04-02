Van'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Van'da uyuşturucu operasyonu
6 saat önce
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 2 Nisan 2020 tarihinde İpekyolu ilçesi Şerefiye Mahallesi'nde şüpheli bir şahsa ait adreste arama yapıldığı belirtildi, Aramada; 1 kilo 400 gram eroin, 20 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - VAN
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 10:11 Kaynak: İHA
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