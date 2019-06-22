Van'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
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Van'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklamaVAN - Van'da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta 759 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Van
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 10:18 Kaynak: İHA
'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
VAN - Van'da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta 759 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
görevlilerince Hakkari-Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 65 plakalı bir kamyonette arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Şila'nın da katıldığı detaylı aramada, aracın ön yolcu koltuğunun altına gizlenmiş vaziyette 1 paket halinde toplam 759 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak araçta bulunan V.Y., E.D. ve İran
uyruklu N.D. isimli 3 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
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